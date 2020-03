Basler Unispital will Aussenstationen

In den vergangenen Tagen haben sich am Basler Universitätsspital sehr viele Menschen gemeldet, die Angst haben, sie könnten sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. «Es waren täglich zwischen 60 und 100 Menschen», sagt der Leiter der Infektiologie Manuel Battegay. Auch Menschen, die keine Symptome zeigten, würden sich melden. «Wer keine Beschwerden hat, nicht kürzlich in einem der betroffener Länder war und mit keiner infizierten Person Kontakt hatte, soll nicht kommen», sagt Battegay.

Täglich wollen sich zwischen 60 und 100 Menschen testen lassen.

Um den Ansturm bewältigen zu können, habe man am Sonntag in einer Sitzung besprochen, dass man kommende Woche eine Art Aussenstationen aufmachen wolle, wo sich potentielle Corona-Patientinnen und -patienten direkt melden können. Wie viele und wo sie diese sein werden, werde in den kommenden Tagen bestimmt.

Bis Sonntagmittag habe man zudem einen weiteren Menschen positiv auf Corona gestest.