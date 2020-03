Coronavirus in Basel

«Wir heissen zwar noch Generationenhaus, aber wir sind es im Moment nicht», sagt Dominik Lehmann, Leiter des Generationenhauses Neubad in Basel. Das Generationenhaus Neubad ist ein Altersheim, in dem sich auch eine Kinderkrippe befindet. Das Ziel der Institution: Die Generationen vermischen.

Doch genau das ist in Zeiten der Corona-Epidemie nicht mehr möglich. Der tägliche Austausch zwischen den Kita-Kindern und den Altersheimbewohnern ist bis auf weiteres ausgesetzt, Kinder machen auch keine Geburtstagsbesuche mehr und dürfen sich nicht länger im gemeinsamen Eingangsbereich aufhalten.

Bild 1 / 3 Legende: «Unser Ziel ist, dass das Leben so normal wie möglich weiterhin stattfinden kann», sagt der Leiter des Generationenhauses Neubad Dominik Lehmann SRF Bild 2 / 3 Legende: Rosmarie Eberle hat Verständnis, dass der Kontakt zu den Kindern nicht möglich ist. Sorgen mache sie sich aber keine: «Irgendwann muss ich ja sterben, ob das früher oder später ist, weiss ich nicht. Ich mache mir deswegen überhaupt keine Gedanken.» SRF Bild 3 / 3 Legende: Liliane Suter achtet darauf, wo möglich, auf Körperkontakt mit anderen zu verzichten. Angst habe sie wegen des Coronavirus aber nicht. «Angst bringt nichts, sondern macht nur schwach.» SRF

Ausserdem reagiert die Leitung auf die speziellen Empfehlungen des Gesundheitsdepartements für Alters- und Pflegeheime. Besuche sind zwar weiterhin möglich. Jedoch nicht für Menschen, die sich angeschlagen fühlen oder sich in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben.

Kein Ausnahmezustand

Trotz diesen Vorkehrungen will Lehmann nicht von einem Ausnahmezustand reden. Mitarbeitende in einem Altersheim seien sich gewohnt, mit infektiösen Krankheiten umzugehen. Sei es die jährliche Grippewelle oder der in Spitälern und Altersheimen besonders gefürchtete Norovirus.

«Für unser Personal gehören Hygienemassnahmen wie regelmässiges Händewaschen zur täglichen Routine», sagt Lehmann. Entsprechend sensibilisiert seien seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.