FCB will gegen FCZ die Saison retten

FCZ-FCB - das ist zwar nach wie vor ein Klassiker des Schweizer Fussballs. Aber im Vergleich zu früheren glorreichen Zeiten - zum Beispiel der 70er Jahre - stehen die Vorzeichen derzeit etwas anders: Der FC Zürich muss sich plötzlich mit dem Thema Abstieg auseinander setzen und hofft, im Cup gegen den FCB den Knoten zu lösen und wieder auf die Erfolgsstrasse zurückzufinden. Und der FC Basel kämpft um die letzte Möglichkeit, seine Saison einigermassen versöhnlich zu beenden: Nach dem frühen Scheitern im europäischen Wettbewerb und dem Abhaken der Meisterschaft schon nach der Vorrunde kann der FCB nur noch eines seiner drei Saisonziele erreichen: den Cup-Sieg.

Die Basler steigen als Favoriten in das Spiel: die Mannschaft von Marcel Koller hat sich in der Rückrunde klar gefangen und ist 2019 noch ungeschlagen. Auf der anderen Seite gelingt dem FC Zürich derzeit gar nichts und auch seine Verletztenliste ist nochmals länger geworden. Bereits vor drei Wochen standen sich die beiden Mannschaften im Letzigrund in der Meisterschaft gegenüber. Der FCB siegte 2:0.