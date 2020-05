Das warme Wetter lockte an diesem Wochende zahlreiche Leute an das Rheinbord, in die Parks, ans Birsköpfli oder zur Schleuse bei Birsfelden. Abstandhalten wird zusehends schwieriger: Einerseits, weil sich dort zu viele Leute aufhalten, andrerseits weil das Bewusstsein schwindet. Das stellt auch die Basler Polizei fest. Sprecher Martin Schütz sagt, viele würden sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln des Bundes halten. Die Polizei fahre fort, jene aufzuklären, die sich nicht daran hielten. Man habe auch nur eine Busse ausgestellt. Aber die Polizei stelle fest, dass gerade Jüngere so täten, als würden die Regeln nicht mehr gelten. Dem sei aber nicht so, die Vorgaben des Bundes seien immer noch in Kraft.