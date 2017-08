Der Präsident der Basler Kulturkommission, Oswald Inglin, sagt, die Politik dürfe das Museum nicht hängen lassen.

Dem Kunstmuseum Basel fehlen rund 2,5 Millionen Franken bei den Betriebskosten.

Direktor Josef Helfenstein spricht in Zeitungsinterviews von einer prekären Situation.

Nun müsse der Kanton einspringen, sagt Oswald Inglin (CVP), Präsident der Bildungs- und Kulturkommission des Basler Grossen Rats.

Ganz überraschend kommt die Hiobsbotschaft aus dem Museum nicht, sagt Oswald Inglin. Man habe im Vorfeld zu optimistisch budgetiert. Grund dafür ist der Neubau des Kunstmuseums an der Dufourstrasse. «Man hatte keine Erfahrung mit einem solch hochkomplexen Neubau», sagt Inglin. Nun seien die Verantwortlichen von der Realität eingeholt worden.

Dem Direktor Josef Helfenstein könne man keine Vorwürfe machen. «Helfenstein macht seriöse Arbeit. Er übertreibt nicht.» Für Inglin ist klar, dass die Politik das Museum nun nicht im Stich lassen darf. Deshalb müsse der Kanton auch finanziell einspringen und für das Defizit von 2,5 Millionen Franken aufkommen.

Sparen sei keine Alternative, findet Inglin. Dass das Kunstmuseum, um Kosten zu reduzieren, zum Beispiel an einem weiteren Tag geschlossen bleibt, sei keine Option. Dies wäre eine schlechte Visitenkarte. «Das Kunstmuseum ist ein Leuchtturm in unserer Kulturlandschaft. Da muss der Kanton jetzt halt Geld in die Hand nehmen.»