Das Musical «Evita»

«Evita» gehört zu den bekanntesten Musicals der Welt. BB Promotion

In «Evita» wird die Geschichte der argentinischen Präsidentengattin Eva Perón (1919–1952) erzählt. Die Musik stammt vom englischen Komponisten Andrew Lloyd Webber, der Text von Tim Rice. Die Uraufführung fand 1978 in London statt. 1996 wurde das Musical verfilmt, mit Madonna in der Hauptrolle.