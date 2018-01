Der Titel «Basler Sportler des Jahres» wird jeweils von der Vereinigung der Basler Sportjournalisten verliehen. Die Ehrung in der St. Jakobshalle erfolgte durch den Basler Sportminister Conradin Cramer.

Bei den Frauen ging der Preis an die Leichtathletin Salome Lang. Sie wurde an der U23 Europameisterschaft im Hochsprung Vierte, bei den Schweizermeisterschaften in der Elite und U23 konnte sie den Titel in dieser Disziplin gewinnen.

Das «Basler Team des Jahres» wurde die Mannschaft des FC Basel. Bei den Nachwuchssportlern gewann die Bogenschützin Olga Fusek und der Kanut Jan Rohrer. Das beste Nachwuchssportler-Team ist die U19-Volleyballmannschaft von Traktor Basel.