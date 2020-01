Die neue 50-Euro-Bagatellgrenze gilt seit zwei Wochen. Einen grossen Effekt beobachten bisher weder die Geschäfte noch der Zoll in Deutschland. Alev Kahraman, Centermanagerin des Rhein Centers in Weil am Rhein, sagt: «Was die Besucherzahlen angeht, spüren wir die Bagatellgrenze überhaupt nicht.»

Zusatzeinkäufe wegen Bagatellgrenze

Offenbar führt die neue Bagatellgrenze sogar zu Zusatzeinkäufen. So sagt Kahraman, Kundinnen und Kunden aus der Schweiz würden zusätzliche Produkte einkaufen, um die Grenze von 50 Euro zu erreichen. Dieselbe Beobachtung macht auch Wolfgang Buttler, stellvertretender Pressesprecher des Hauptzollamts Lörrach. Er sagt, die Zollbeamten, welche die Ausfuhrscheine abstempeln, würden beobachten, dass seit Anfang Jahr die Zahl der Ausfuhrzettel mit einem Betrag knapp über 50 Euro zugenommen hätten.

Uninformierte Kundinnen und Kunden

Zwei Wochen nach Einführung hat sich offenbar bei vielen Schweizerinnen und Schweizer die Nachricht der Bagatellgrenze noch nicht herumgesprochen. So sagt Centermanagerin Kahraman: «Nicht wenige Schweizer Kunden beschweren sich, sie seien darüber nicht informiert worden.» Einige würden darum sogar glauben, die Bagatellgrenze sei eine Idee des Rhein Centers und würde nur dort gelten. Die erste Bilanz nach zwei Wochen ist darum mit Vorsicht zu geniessen.