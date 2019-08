Viele Dorfläden gehen zu, Arboldswil will seinen Laden ausbauen

Hier trifft man sich in Arboldswil, tauscht Neuigkeiten aus und hält einen kleinen «Schwatz». Doch wie in vielen anderen kleinen Gemeinden ist die finanzielle Situation des «Dorflade» prekär.

Legende: Der kleine Laden ist zwar beliebt, kann sich finanziell aber nicht mehr über Wasser halten. SRF

Der Gemeinderat möchte den Dorfladen aber nicht aufgeben, da er zum Treffpunkt geworden ist. Er schlägt der Gemeindeversammlung daher vor, für den Dorfladen eine neue, isolierte Dorfscheune zu bauen, in der ein viel grösserer Laden mit Beiz Platz haben soll.

Legende: Die Gemeinde will rund zwei Millionen Franken in Mitten im Dorf einen neuen Laden bauen. SRF

Angeregt hat das Projekt die «Dorfladegnosseschaft». Beim Gemeinderat ist man auf offene Ohren gestossen.

Legende: Urs Ritter von der Dorfladengenossenschaft will das Projekt zusammen mit Gemeindepräsident Johannes Sutter stemmen. SRF

Die Kosten für die neue Holzscheune liegen bei ungefähr 2 Millionen Franken. An einer ersten Informationsveranstaltung stimmten alle Anwesenden für das Projekt bei nur einer Enthaltung. Sagt die Gemeindeversammlung im September noch einmal Ja zum Projekt, dürfte in Arboldswil in rund 18 Monaten ein neuer Dorfladen entstehen.