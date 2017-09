Marc Chagall

Marc Chagall in seinem Atelier, 1982 Keystone

Chagall wurde 1887 in Weissrussland in einer polnisch-jüdischen Familie geboren. 1910 zog er nach Paris, später lebte er mit seiner Familie in Russland. Während des Zweiten Weltkriegs flüchtete er nach Amerika. 1948 kehrte er nach Frankreich zurück, wo er 1985 starb.