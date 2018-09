Bundesrat Cassis an Festgottesdienst im Basler Münster

Rund 650 Gäste aus Politik, Kultur und Wissenschaft trafen sich im Basler Münster zum Eröffnungs-Gottesdienst der Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE). Die Vollversammlung fand zum ersten Mal in der Schweiz statt.

Basel als optimaler Austragungsort

Dass dazu Basel als Austragungsort ausgesucht wurde, sei sehr passend, sagte Bundesrat Cassis nach seiner Rede: «Basel als internationale Stadt mit Deutschland und Frankreich als Nachbarn, ist geradezu prädestiniert für diese Rolle. Ich fühlte mich sehr geehrt, hier zu sein, und das Münster auch einmal von innen zu erleben».

Am Treffen wurde eine Absichtserklärung zwischen der GEKE und dem Vatikan unterzeichnet. Es sei dies das erste Mal, dass die Protestanten Europas offiziell in einen Dialog mit dem Vatikan treten, schrieb der Schweizerische Evangelische Kirchenbund in einer Mitteilung.