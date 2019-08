Jahrelang hing eine Schweizerfahne an einem Felsen im Wald in Liestal, bis die Behörden realisierten, dass es dafür gar keine Bewilligung gab. Sie liessen die Fahne deshalb abmontieren. Jetzt haben Unbekannte die Fahne wieder aufgehängt.

Die Geschichte einer Schweizer Fahne an einem Felsen im Wald von Liestal ist um ein Kapitel reicher: Gestern Sonntag am Morgen früh kletterten Unbekannte an der Felswand und brachten wieder eine Schweizerfahne an. Fotos aus der Ferne von dieser Aktion veröffentlichten verschiedene Einwohnerinnen und Einwohner von Liestal auf Facebook. Von den Medien berichtet zuerst «20min.ch» über diese Aktion. Keine offizielle Aktion der Stadt Liestal notabene, «dies hat nichts mit der Stadt Liestal zu tun», erklärt Stadtverwalter Benedikt Minzer gegenüber dem Regionaljournal Basel.

Legende: Aktion in den frühen Morgenstunden am Sonntag: Kletterer bringen die Schweizerfahne wieder an der weissen Fluh an. zvg, Susanne Bruhin

Damit nimmt die Posse rund um die Schweizer Fahne eine neue Wende. Ursprünglich im Rahmen der 1. August-Feier 2013 hing an einem Felsen des Liestaler Hausbergs Schleifenberg aufgehängt, wurde sie dort jahrelang hängen gelassen. Bis vor ein paar Tagen ein Journalist der Nachrichtenagentur Sda bei der Stadt nachfragte, was es mit dieser Fahne im Wald auf sich habe.

Fahne hing jahrelang ohne Bewilligung

Da realisierten die Behörden, dass für diese Fahne in einem Waldstück, in dem auch seltene Schlange leben, eine Bewilligung fehlte. Sie liessen die Fahne deshalb abhängen. Begründung: Die Schweizerfahne sei schliesslich auch ein Symbol für den Rechtsstaat Schweiz. Zu diesem gehöre auch, dass nicht einfach illegale Fahnen ohne Bewilligung aufgehängt würden. Es folgte ein Aufschrei in den sozialen Medien. Tenor: Die Behörden hätten überreagiert. Daraufhin krebste die Stadt Liestal zurück und versprach, die Bürgergemeinde werde einen offiziellen Antrag stellen, damit alles seine Ordnung habe und man diese Fahne wieder aufhängen dürfe.

Diesem Antrag sind jetzt ein paar Unbekannte zuvor gekommen und haben eine Fahne an denselben Felsen zurückgehängt. Und die Stadt Liestal? Lässt sie diese Fahne jetzt wieder abhängen? «Nein, das werden wir sicher nicht. Das Bewilligungsverfahren läuft jetzt und während dieses Verfahrens werden wir diese Fahne nicht abhängen», sagt Stadtverwalter Minzer. Auf die Frage, ob die Aktion Konsequenzen haben könnte für die Unbekannten, welche die Fahne jetzt wieder aufgehängt haben, sagt Minzer nur: «Warten wir doch jetzt zuerst das Bewilligungsverfahren ab.»