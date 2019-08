Seit der 1. August-Feier 2013 hing beim Liestaler Stadtberg Schleifenberg eine Schweizer Fahne. Unbekannte hatten sie damals aufgehängt und dort belassen.

Jüngst hat die Stadtverwaltung Liestal die herrenlose Fahne jedoch entfernen lassen. Auslöser war eine Anfrage eines Journalisten. Offizielle Begründung für das Abhängen: «Unter Abwägung aller genannten Interessen (Schutzbestimmungen, Lebensraum für Reptilien, eingeschränkt durch montierte Fahne), Nutzbarkeit für Klettern (Behinderung der Routen durch Fahne) sowie allgemein Zweckentfremdung eines Naturraumes und unter Berücksichtigung der Reklame-Bestimmungen wird diese Fahne demontiert.»

Meinungsumschwung

Doch das Abhängen der Fahne hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. In der Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt» beispielsweise liessen zahlreiche Liestalerinnen und Liestaler Dampf ab und verstanden nicht sich, weshalb die Stadt die Fahne abhängen liess. Die Liestaler Behörden sind daher erneut über die Bücher gegangen und haben ihre Meinung geändert.

Die Bürgergemeinde als Waldbesitzerin am Schleifenberg werde nun ein Gesuch einreichen, sagt Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) auf Anfrage. Er selber wolle sich dafür einsetzen, dass die Fahne wieder an seinen alten Ort kommt. «Die Fahne ist Ausdruck des Schweizer Bundesstaates, daher hängt sie durchaus an einem guten Ort», sagt Spinnler. In einem Bundesstaat wie der Schweiz müsse man sich jedoch an Regeln und Gesetze halten, auch in diesem Fall.

Das Problem war, dass die Fahne sechs Jahre ohne Bewilligung am Schleifenberg hing. Erhebt nun niemand Einsprache gegen das Gesuch der Bürgergemeinde, dürfte die Fahne schon bald wieder am Liestaler Hausberg hängen.