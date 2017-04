Neue Ausstellung Fake oder Fiktion? Die Frage im Haus der elektronischen Künste

«How much of this is fiction.» heisst die Ausstellung im Haus für elektronische Künste (HeK) in Basel. Dabei sind Werke von so genannten Tactical Media Aktivisten und Aktivistinnen zu sehen, die mithilfe von Täuschungen und Tricks die Frage nach Wahrheit und Lüge immer wieder von Neuem stellen.

Anna Jungen