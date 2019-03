Einmal mehr ist es der Basler Fasnachtsclique «Alte Stainlemer» gelungen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen mit einem umstrittenen Sujet. Diesmal sei die Alte Garde jedoch zu weit gegangen, lautete der Tenor im Stammverein der Clique.

Unterdessen habe man sich ausgesprochen, sagt Cliquen-Präsident Roman Meier gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von Radio SRF nach dem «Ändstreich» am Donnerstagmorgen. «Es gab bereits am Dienstagmorgen Gespräche zwischen dem Vorstand der Alten Garde und des Stammvereins. Am Mittwochabend sind wir dann wieder zusammen eingestanden, um gemeinsam Fasnacht zu machen.»

Man werde nun weitere Gespräche führen, damit sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederhole. Dazu brauche es nun eine Nachbearbeitung, sagt Meier. Er ist überzeugt: «Das wird künftig nicht mehr vorkommen.» Wie der Verein die Sujets und dessen Ausspielung durch die Alte Garde kontrollieren will, ist indes noch offen. «Hier finden wir sicher eine Lösung.»