Der Schreck sei ihr gestern in die Glieder gefahren, als eines ihrer Pferde am Fasnachtsumzug in Basel stürzte und nicht mehr aufstehen konnte. Dies erklärt Mary Pfeffer, so genannt Obfrau der Chaise Fazeneetli, also einer Kutsche. Eines ihrer Pferde sei beim Bankverein auf einer mit Konfetti zugedeckten Eisenplatte ausgerutscht, wie sie bei Baustellen verwendet würden. Das Tier konnte danach auf dem rutschigen Boden nicht mehr aufstehen. Ein Video des Vorfalls, das zeigt, wie das Pferd minutenlang auf dem Boden liegt, verbreitete sich auf den sozialen Medien rasant.

Zuschauerinnen und Zuschauer hätten spontan versucht zu helfen, dass das Pferd wieder auf die Beine komme, sagt Mary Pfeffer, die seit 27 Jahren mit ihrer Chaise an der Fasnacht teilnimmt. Schliesslich sei es mit vereinten doch noch gelungen, das Pferd aufzustellen. Anschliessend habe sie das Pferd von einer Tierärztin untersuchen lassen. Diese habe nur Schürfwunden festgestellt und habe grünes Licht für den Umzug am Mittwoch. Für Mary Pfeffer ist schon jetzt klar, dass sie am Mittwoch am Umzug teilnehmen wird mit Pferden und Kutsche.

(SRF1, Regionaljournal Basel, 12:03)