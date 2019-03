Die Filmaufnahmen von zwei Pferden, die an der Basler Fasnacht am Boden liegen und nicht mehr aufstehen können, wurden auf den sozialen Medien zum Renner. Für Tierschützerinnen und Tierschützer der beste Beweis, dass Pferde nicht an die Fasnacht gehören.

Was ist passiert? Gleich zweimal ist dieses Jahr ein Pferd ausgerutscht: eins am Umzug am Montag, das andere am Mittwoch. Und zwei Mal war eine rutschige Metallplatte schuld. Eine Metallplatte, wie sie bei Baustellen benutzt werden, um Löcher abzudecken. Zuständig für die Sicherheit dieser Baustellen ist das Baudepartement Basel-Stadt.

Dort ist man ratlos, wie es gerade zu zwei Unfällen kommen konnte dieses Jahr. Schliesslich habe man nach dem ersten Unfall die Metallplatten entlang des Fasnachtsumzugs noch einmal extra rutschfest machen lassen, betont Sprecher Marc Keller. «Die Platten, auf welchen das zweite Pferd stürzte, waren originalbeschichtet. Diese Platten entsprechen dem aktuellen Sicherheitsstandard.» Man könne sich den zweiten Unfall deshalb nur so erklären, dass eine Mischung aus Konfetti, Orangen und «was sonst noch so alles auf dem Boden liege» an der Fasnacht dazu geführt habe, dass diese Metallplatte aussergewöhnlich rutschig war.