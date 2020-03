Im Jahr 1907 gegründet, ist die Basler Mittwoch-Gesellschaft BMG eine der ältesten Cliquen von Basel. Und die Männerclique pflegt eine besondere Tradition: Jedes Jahr wird am Fasnachts-Dienstag eine Laterne verbrannt, um die Toten zu ehren.

Dieses Jahr verzichtet die BMG wegen des Verbots der Behörden auf sämtliche fasnächtliche Aktivitäten. Einzig die Totenehrung wollte sich die Clique nicht nehmen lassen. Angeführt von einem Domino, einer klassischen Fasnachtsfigur, zogen die Cliquenmitglieder am Dienstag Abend ganz in Schwarz gekleidet zum Petersplatz, wo sie die Laterne den Flammen übergaben und an jede dachten, die nie mehr Fasnacht machen können. Dieses Jahr sind es zwei Cliquenmitglieder, die seit der letzten Fasnacht gestorben sind.

Wichtige Tradition

Zum Schluss wird der Trauermarsch getrommelt. «Normalerweise machen wir mit dem «Ladärnliverbrenne» einen Schritt aus dem Fasnachts-Trubel heraus und gehen danach wieder zurück», sagt BMG-Obmann David Koechlin. «Dieses Jahr blenden wir die Fasnacht aus und konzentrieren uns auf diese für uns wichtige Tradition.»