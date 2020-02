Der Fasnachtsumzug in Birsfelden fand am Samstag nicht statt, die Beizenfasnacht abends hingegen ist bewilligt.

Nur die Fasnachtsfahnen an den Strassenlaternen erinnern in Birsfelden daran, dass eigentlich Fasnacht wäre. Ansonsten rollt auf der Hauptstrasse der Verkehr, der Umzug wurde abgesagt. Beim Schulhaus Kirchmatt jedoch versammeln sich einige Gruppen, unter anderem die «Birskepfli Brinzler». Sie stehen um ihren Wagen und wollen mit ihren Gönnern anstossen, trotz Umzug-Absage. Bald aber erscheint die Polizei und teilt den «Birskepfli Brinzler» mit, dass ihre Zusammenkunft nicht erlaubt sei, weil sie als Teil der Strassenfasnacht angesehen wird, die eben abgesagt ist.

Bild 1 / 4 Legende: Die «Birskepfli Brinzler» versammelten sich auf dem Schulhaus-Platz... SRF Bild 2 / 4 Legende: ... was die Behörden aber untersagten. SRF Bild 3 / 4 Legende: Die Beizen-Fasnacht hingegen ist erlaubt, hier die Fasnachts-Eröffnung am Freitagabend im Restaurant Rebstock in Birsfelden. ZVG Bild 4 / 4 Legende: Ein paar Binggisse trotzen in Birsfelden dem Strassenfasnachts-Verbot. ZVG

Die Beizenfasnacht hingegen findet in Birsfelden statt, am Samstag-Abend treten in den Beizen Guggen und Schnitzelbängg auf, auch eine Freinacht haben die Behörden erlaubt. Immerhin ein kleiner Trost, sagt Patrick Müller, Obmann des Birsfelder Fasnachtscomités.