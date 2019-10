Polnische Kultur in Basel

Seit dem 5. Oktober läuft in Basel das Festival Culturescapes. Das Kulturfestival arbeitet mit insgesamt 67 Kultur-Institutionen wie beispielsweise dem Theater Basel und dem Sinfonieorchester zusammen. Bis zum 6. Dezember gibt rund 200 Veranstaltungen in Basel - aber auch in anderen Schweizer Städten. Die diesjährige Ausgabe ist ganz der polnischen Kultur gewidmet.

Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny lebt in der polnischen Hauptstadt Warschau. Im Gespräch mit dem Regionaljournal Basel schildert sie, wie lebendig die polnische Kulturszene ist und welchen Einfluss die Politik hat: Die rechtskonservative Regierung des Landes versuche zwar Einfluss zu nehmen. Die Kultur in den Städten sei aber häufig von den lokalen Regierungen der Opposition finanziert; und so gebe immer wieder provokative, für polnische Verhältnisse gar schockierende Theateraufführungen.