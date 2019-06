Auch Nadine Gautschi will in die Basler Regierung

«Ich bin mit ganzem Herz Baslerin und würde als Regierungsrätin gerne die unglaublich interessante Entwicklung der Stadt mitgestalten», sagt Nadine Gautschi zu ihrer Kandidatur. Die 47-jährige Vize-Präsidentin der FDP Basel-Stadt ist die dritte Frau, die sich um die Nachfolge der abtretenden SP-Regierungsrätin Eva Herzog bewirbt.

SP in Favoritenrolle

Die SP will den Sitz mit Grossrätin Tanja Soland verteidigen, die in der Favoritenrolle ist. Nadine Gautschi ist sich dessen bewusst: «Die SP ist derzeit unglaublich stark, aber es muss nicht immer alles so weiter gehen - die Bevölkerung verdient es, eine Alternative zu haben.» LDP und CVP haben Nadine Gautschi ihre Unterstützung schon zugesichert. Ob auch die SVP mit im Boot ist, werde bis nächsten Montag klar sein. Dann will Nadine Gautschi ihre Positionen an einer Medienkonferenz darlegen.

Alleingang der GLP

Ganz geschlossen treten die Basler Bürgerlichen allerdings sicher nicht an: GLP-Präsidentin Katja Christ kandidiert ebenfalls, was FDP-Frau Nadine Gautschi bedauert. Es hätte im Vorfeld klare Zeichen der Bürgerlichen gegeben, dass sie eine Kandidatur Christ nicht mittragen würden.