Sibylle von Heydebrand lebt in Arlesheim, sie ist Juristin und arbeitet als Dozentin in der Berufs- und Erwachsenenbildung, sie ist Mitglied der FDP Baselland. Sie hat Neujahrsaperos für Frauen ins Leben gerufen, als Netzwerkanlässe. Sie war als Delegierte an der Frauen Konferenz der UNO. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit dem Stimmrecht in der Schweiz und auch mit dem Frauenstimmrecht.