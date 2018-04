Auf der Schützenmatte finden ab der nächsten Saison keine Spiele in der Promotion-League mehr statt. Der BSC Old Boys hat angekündigt, freiwillig in die tiefere Spielklasse, die 1. Liga abzusteigen. Die Promotion-League ist die dritthöchste Spielklasse im Schweizer Clubfussball. Nach dem Rückzug der Old Boys ist der FC Basel der einzige Club aus der Region in den drei höchsten Spielklassen.

Der Betrieb einer Mannschaft in der Promotion League sei sehr teuer, sagt der Präsident des Clubs, Beat Fläcklin: «Die Realität der letzten Jahren hat gezeigt, dass es für den BSC Old Boys nicht möglich ist, die nötigen Gelder für den Betrieb einer Mannschaft in der Promotion-Leauge zu generieren.» Einerseits sei das Interesse der Zuschauer nicht genügend gross gewesen, andererseits habe man auch nicht genügend Sponsoren gewinnen können, um die hohen Kosten zu stemmen. Man sei jedoch in der Vergangenheit allen finanziellen Verpflichtungen termingerecht nachgekommen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Zukunft als Ausbildungsverein

Die neue Strategie des Vereins beinhalte, dass man als Partner des FC Basel mehr in die Ausbildung von Junioren investiere. Auch dazu eigne sich die 1. Liga besser als die Promotion-League. In der tieferen Spielklasse sei es einfacher, gute Spieler aus der Nachwuchsabteilung nachzuziehen und in der ersten Mannschaft mitspielen zu lassen.