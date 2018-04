Désirée Grundbacher pfeift in erster Linie Spiele von Männermannschaften, nämlich solche der 1. Liga: «Das entspricht mir sehr» sagt die 34jährige, die zusammen mit ihrem Freund, einem Amateurfussballer beim FC Bubendorf und ihrem Sohn, in der Agglomeration der Region Basel lebt.

Ihren Partner lernte sie kennen, als sie ein Spiel seiner Mannschaft leitete - und ihm die gelbe Karte für ein Foul zeigte: «Darüber diskutieren wir noch heute», sagt sie schmunzelnd dazu.

Immer wieder hat die ehemalige Spielerin aber auch Einsätze bei den Frauen. So leitet sie an diesem Wochenende das Frauen-Spitzenspiel Basel gegen Zürich. Und im Mai ist die Postdienstangestellte dann auch an der Europameisterschaft der U17-Frauen in Litauen im Einsatz. Ein Turnier mit acht Teams - ohne die Schweiz.

Sonst aber findet sie, dass «Fussballer mit einer Schiedsrichterin in der Regel respektvoller umgehen als mit einem Schiedsrichter». Das sei eine Erfahrung, die sie selbst in vielen Spielen inzwischen gemacht habe.

(Regionaljournal Basel, 17.30 Uhr)