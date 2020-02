Die beiden FPD-Gemeindepräsidenten Nicole Nüssli und Mike Keller sitzen im gleichen Boot. Sie muss sich in Allschwil einer Kampfwahl stellen, er in Binningen. In beiden Gemeinden kommt der Angriff von der linken Seite. In Binningen fordert die neugewählte Gemeinderätin Rahel Bänziger von den Grünen den Präsidenten heraus. In Allschwil der wiedergewählte SP-Gemeinderat Christoph Morat. Die Wahl findet am 17. Mai statt.

Anders in der Gemeinde Pratteln. Zwar hat hier das links-grüne Lager bei den Gemeindewahlen im Februar besonders kräftig zulegen können und stellt nun sowohl im Einwohnerrat wie auch im Gemeinderat die Mehrheit. Trotzdem verzichten die Linken darauf, fürs Gemeindepräsidium zu kandidieren. Die wiedergewählten Gemeinderäte wollten ihre Arbeit weiterführen und die Neugewählten würden sich erst in ihr neues Amt einarbeiten wollen.