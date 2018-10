In der Rosengasse in Liestal duftet es intensiv nach Trüffel. An 17 Ständen boten die Händler ihre edlen Produkte feil. Neben den traditionellen Produkten wie Trüffelöl gibt es auch Würste, Käse oder Bier, die mit Trüffel veredelt werden.

Es gibt sehr gute Trüffel, die hier in der Region wachsen.

Der erste Trüffelmarkt lockte am Samstag hunderte Interessierte nach Liestal. Mit-Initiant Bruno Carnot ist zufrieden: «Ich hätte nie erwartet, dass so viele Leute kommen.»

In der Region würden sehr gute Trüffel wachsen, sagt Carnot, der selbst eine Trüffelplantage in der Nähe von Liestal betreibt. «Es gibt sehr gute Trüffel, die hier wachsen. Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken.» 2018 sei ein besonders guter Jahrgang. Der trockene Sommer habe dazu beigetragen, dass die edle Knolle besonders gut wachse.

Nicht nur bei Menschen beliebt

Auch zum guten Jahrgang beigetragen hätten die vielen Wildschweine, sagt Carnot. «Viele Leute nehmen die Wildschweine als Plage wahr, für uns sind sie ein Glücksfall.» Denn auch die Wildschweine mögen den intensiven Trüffelgeschmack. Die Tiere graben die Knollen aus und fressen sie. Über den Kot verteilen die Wildschweine dann die Trüffelsporen wieder in der ganzen Region. «Das trägt viel zur Vermehrung des Trüffels bei», sagt Carnot.