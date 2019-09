Während zehn Tagen ist der Knotenpunkt Bankverein in Basel wegen Gleisarbeiten gesperrt. Die Fahrgäste nehmen es locker.

Seit Montagmorgen ist die Tramstation Bankverein gesperrt, da die Geleise erneuert werden müssen. Da die Haltestelle Bankverein ein Knotenpunkt ist, hat diese Sperrung gravierende Folgen: In ganz Basel werden Linien umgeleitet.

Am Montagmorgen blieb das grosse Durcheinander aus, obwohl kaum ein Tram dort fuhr, wo es normalerweise verkehrt, sagt BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel: «Wir sind sehr zufrieden. Die Arbeiten sind gut gestartet und auch betrieblich läuft es gut, ohne grössere Unterbrüche oder Störungen».

Ähnlich äussern sich viele Fahrgäste. «Die Information im Vorfeld war gut», sagt ein Mann an der Station Barfüsserplatz, während er auf ein Tram wartet. «Das Durcheinander blieb heute Morgen jedenfalls aus.» Ein anderer lobt im Vorbeigehen, dass die BVB auch mit Informationen in den Trams gut informieren.

Schokolade gegen den Frust

An vielen Haltestellen stehen ausserdem Leute in gelben Westen, an welche sich Fahrgäste wenden können. «Mir scheint, es läuft gut», sagt einer dieser Kundenleiter. «Ich habe Schokolade dabei, die ich den Leuten geben darf. Aber zur Beruhigung genervter Fahrgäste musste ich sie heute Morgen nicht einsetzen.»

Zweite Sperrung innert kurzer Zeit

Die Haltstelle Bankverein ist dieses Jahr bereits zum zweiten Mal gesperrt. Die erste Sperrung im Sommer war eine Notmassnahme, weil die Geleise sofort geflickt werden mussten. Warten bis zur grossen, geplanten Sperrung habe man damals nicht können, hiess es von Seiten der BVB. Die aktuelle Sperrung war hingegen seit Längerem geplant.