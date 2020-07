Die Lagerhallen im Industriegebiet an der Wahlenstrasse in Laufen brannten komplett aus. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verloren im Feuer ihre Existenz.

In der Nacht auf Freitag den 10. Juli brach in einem Industrieareal an der Wahlenstrasse in Laufen ein Grossbrand aus.

Am Montagmorgen wurde um 08:00 Uhr ein Schwelbrand entdeckt. Er wurde umgehend gelöscht.

Die Ursache des Grossbrands ist noch immer unklar.

Bild 1 / 3 Legende: 180 Personen waren am Wochenende im Einsatz. Überig blibt von den Hallen kaum etwas. SRF / Hanna Girard Bild 2 / 3 Legende: Nur wenige Fahrzeug blieben unbeschädigt. SRF / Hanna Girard Bild 3 / 3 Legende: Gerettet werden konnte praktisch nichts. SRF / Hanna Girard

Nur noch die Grundmauern stehen: Der Grossbrand hat alles vernichtet. Rund vierzig Unternehmen hatten sich im Industrieareal eingemietet. Viele stehen nun vor dem Nichts. So auch Garagenbetreiber Andy Matter. Zwanzig Jahre lang führte er an der Wahlenstrasse in Laufen die Garage «Cardream». Aus dem Feuer konnte Matter nichts mehr retten: die Dachbalken brachen ein, Autos brannten aus und Ersatzteile schmolzen in der Hitze des Feuers: «Von Zuhause aus sah ich die Rauchsäule. Was ich sah, konnte ich nicht verarbeiten. Erst jetzt realisiere ich langsam, was alles weg ist.»

Legende: Nichts mehr wie zuvor: Garagier Andy Matter betrachtet sein zerstörtes Geschäft. SRF / Hanna Girard

Andy Matter verlor im Feuer Ersatzteile für Oldtimer, ganze Autos und sein gesamtes Werkzeug. Eine Summe kann er nicht benennen. Viele Gegenstände hätten vor allem einen Sammlerwert gehabt.

«Unsere Firma war beinahe unser Zuhause»

Auch die Böhm Kabel AG hat das Feuer dem Erdboden gleich gemacht. Lorin Schmutz, Sohn des Geschäftsführers, spricht gar von Millionenschäden, welche der Brand verursacht hat. Das gesamte Lager ist ausgebrannt. Ein schwerer Schlag für das Familienunternehmen, so Lorin Schmutz: «Ich habe schon als kleiner Junge viel Zeit auf dem Areal verbracht. Unsere Firma war beinahe unser Zuhause».

Legende: Lorin Schmutz und sein Vater führten auf dem Industrieareal die Böhm Kabel AG. Auch ihre Lagerhalle brannte am Freitag nieder. SRF / Hanna Girard

Ursache noch immer unklar

Die Ermittlungsarbeiten zum Brand laufen seit letztem Freitag. Die Ursache des Feuers ist weiterhin unklar. Die Polizei sichert auch Tage danach noch Spuren. Der Baselbieter Polizeisprecher Roland Walter rechnet damit, dass die Ursache des Brands frühstens in ein paar Wochen, wenn nicht erst in Monaten klar sein wird.