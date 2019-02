Anfang 2016 wurde die erste Poller-Anlage in der Basler Innenstadt beim Spalenberg installiert. Seither haben sich die Zahl verbotener Zufahrten spürbar reduziert.

Nun kommen weitere Anlagen dazu: Neue Poller sind vorgesehen an Fischmarkt/Stadthausgasse, Freie Strasse, Rittergasse, Kasernenstrasse sowie in der Steinenvorstadt, dort an Ein- und Ausfahrt.

Der Grosse Rat beschloss die Pläne mit 76 gegen 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Einzig die SVP votierte dagegen: Polleranlagen seien eine «schlechte Idee», ihre Beschilderung verschandle das Stadtbild. Dass keine Debatte stattfand, könnte am sehr umfassenden Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) liegen; diese war klar dafür.