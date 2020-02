Eigentlich hätte die Ausstellung «Übermensch – Friedrich Nietzsche und die Folgen» bis im März dauern sollen. Nun muss das Historische Museum Basel sie bereits diesen Sonntag schlissen. Der Grund ist ein Wasserschaden.

Aufgrund der Bauarbeiten am neuen Stadtcasino drang am letzten Freitag Wasser in den Ausstellungsraum in der Barfüsserkirche ein. Man habe die undichte Stelle rasch lokalisiert und den Schaden beheben können, schreibt das Museum in einer Medienmitteilung. Ausserdem seien keine Exponate beschädigt worden.

Gratis-Eintritt am Sonntag

Weil aber die Bauarbeiten am Stadtcasino ab dem 24. Februar weitergeführt werden und ein weiterer solcher Vorfall sich erneut ereignen könnte, schliesst das Historische Museum die Nietzsche-Ausstellung vorsorglich. Die Casino-Gesellschaft, die für die Bauarbeiten zuständig ist, bedauert die Vorkommnisse, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Wer am Sonntag zum letzten Mal die Nietzsche-Ausstellung besuchen will, bezahlt keinen Eintritt. Die nächste Ausstellung im Historischen Museum kann wie geplant anfangs Mai stattfinden.