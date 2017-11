Marc Fehlmann ist noch kein halbes Jahr Direktor des Historischen Museums Basel und bereit muss er im Museum Sparmassnahmen durchführen. Anstatt Ideen umzusetzen, die er mitbrachte, musste er sich vor allem mit Finanzen rumschlagen.«Kapazitäten und Finanzen hätten das nicht zugelassen», sagt Direktor Fehlmann.

Höherer Eintrittspreis - kürzere Öffnungszeit

Als konkrete Massnahme werden nächstes Jahr die Eintrittspreise erhöht. Zudem hat das Museum zu Randzeiten weniger lang offen. Und auch das Museums-Café in der Barfüsserkirche wird geschlossen. Mit diesen Massnahmen will sich Fehlmann Luft verschaffen, um in einem Zwischenjahr Kräfte zu sammeln, vor allem im Hinblick auf das Jubiläum zu 1000 Jahre Basler Münster

« «Ich bin von anderen finanziellen Rahmenbedingungen ausgegangen, als ich zusagte, nach Basel zu kommen.» » Marc Fehlmann

Direktor Historisches Museum

Fehlmann macht keinen Hehl daraus, dass ihm diese Situation zu schaffen macht: «Ich bin von anderen finanziellen Rahmenbedingungen ausgegangen, als ich zusagte, nach Basel zu kommen.» Und er lässt durchblicken, dass das Museum entweder mehr Geld bekommt, oder sonst sein Angebot hinunter fahren muss. Denn weiter fahren wie bis jetzt sei nicht möglich.