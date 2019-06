Der Basler Münsterschatz ist in über 500 Jahren entstanden. Die Geschichte reicht zurück bis zur Gründung des Heinrichsmünsters im 11. Jahrhundert. Der Münsterschatz überstand die Reformation unbeschädigt, aber die Basler Kantonstrennung im Jahr 1833 riss ihn auseinander. Am 25. November 1833 beschloss das Schiedsgericht der eidgenössischen Tagsatzung, dass der Kirchenschatz im Verhältnis 36 Prozent (Basel-Stadt) zu 64 Prozent (Basel-Landschaft) aufzuteilen sei. Da der Halbkanton Basel-Landschaft Geld benötigte, versteigerte er im Jahre 1836 seinen Anteil des Schatzes, der dadurch in die ganze Welt verstreut wurde. Heute befinden sich die in Basel verbliebenen oder zurückgekauften Stücke im Historischen Museum.