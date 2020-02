Salome Lang springt höher und höher. Vor zwei Wochen sprang sie an einem Meeting in Karlsruhe 1 Meter 93. Dies bedeutete damals neuer Schweizerrekord. Nun hat sie diese Leistung bei den Schweizermeisterschaften in der Halle erneut verbessert mit einem Sprung über 1 Meter 94. Sie hat damit bestätigt, dass es noch höher geht: «Meine Mentaltrainerin sagte mir, ich dürfe mir kein Limit setzen. Ich kann es im Moment nicht konkret sage, wo meine Grenzen sind.»

Nach einem Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren hat Salome Lang einiges beim Training verändert, vor allem um den Rücken nicht unnötig zu belasten. Ausserdem hat sie den Radius beim Anlauf vergrössert. So erhofft sie sich mehr Tempo beim Absprung und damit auch mehr Höhe.

Ihr erklärtes Ziel in diesem Jahr ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Das sei ein hohes Ziel, ist sich Salome Lang bewusst. Mit einer Höhe von 1,96 wäre sie direkt qualifiziert. Allerdings zählt gemäss neuem Qualifikationsmodus auch das Ranking: «Es ist immer ein wenig ein Schauen, was die anderen Athletinnen machen. Aber wenn es im Sommer so gut läuft wie bisher im Winter habe ich gute Chancen.»

Aber wenn sie so weiter so konstant über 1 Meter 90 springt hat Salome Lang beste Chancen für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.