«Coworking» ist ein neues Schlagwort in der Arbeitswelt und macht Teilen zum Programm. Fixe Arbeitsplätze lösen sich auf, die Räume werden gemeinsam genutzt. Am Dreispitz eröffnet nun ein weiterer «Coworking Space». Speziell daran: Nur wer ein nachhaltiges Projekt bearbeitet, darf dort arbeiten.

Eine Logistikfirma nutzte das Haus an der Münchensteinerstrasse 247A lange Jahre. Mit dem Einzug der internationalen Firma «Impact Hub» verändert sich das Wesen des Hauses. Aus Lagerräumen und verschachtelten Zimmern werden grosse Hallen: Dort können ab Oktober 80 Leute in sogenannten Coworking Spaces arbeiten.

Legende: Der Umbau ist in vollem Gange. 80 Arbeitsplätze sollen auf zwei Etagen entstehen. SRF

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben

Alle Coworking Spaces, welche unter dem Namen «Impact Hub» laufen, widmen sich der Nachhaltigkeit. Nur wer sich innerhalb seiner Firma oder seinem Projekt inhaltlich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, kann einen Platz in dem neuen Bürogebäude mieten. So ist es auch am Basler Standort an der Münchensteinerstrasse.

Die Firma «Impact Hub» hat überall auf der Welt Standorte. Wer bei ihnen eine Mitgliedschaft löst, der kann an jedem dieser Standorte arbeiten: sei das in Basel, Brüssel oder Paris.

Legende: Alle Möbel in dem neuen Coworking-Space sind aus zweiter Hand oder selbstgebaut. SRF

Ideale Lage

Dass der neue Coworking-Space auf dem Dreispitzareal liegt, ist kein Zufall. Das Areal, auf welchem viel passiere und diverse Kreativschaffende aufeinanderträfen, sei der ideale Platz, sagt André Möri, Mitgründer des Standorts Basel.