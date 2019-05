Der Pharmakonzern Novartis hat seinen Anteil und Gebäude im Werk Klybeck an die Central Real Estate verkauft, eine Fläche von 158'000 Quadratmetern. Das entspricht rund 22 Fussballfeldern. Über den Preis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die im Klybeck angesiedelten Funktionen von Novartis werden im Laufe der Zeit auf den Novartis Campus verlegt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Central Real Estate gehört zu einer Holding, in welcher ausschliesslich Schweizer Investoren vertreten sind, wie aus den Mitteilungen der beiden Unternehmen hervorgeht. Die Käuferin werde das Klybeck-Areal «umsichtig und nachhaltig» entwickeln.

Legende: Das Klybeckareal: Orange eingefärbt der Novartis-Anteil, der jetzt verkauft wurde. Rot, der Anteil von BASF. zvg

Schon seit längerem wird diskutiert, was aus dem nicht mehr benötigten Industriequartier jetzt werden soll, wie die Stadt und die Grundeigentümer Novartis und BASF das Klybeck-Areal im Kleinbasel entwickeln könnten. Diese Pläne für die Umnutzung des Industriegebiets in eines neues Stadtquartier sollen trotz der Transaktion vorangetrieben werden. Der gemeinsame Planungsprozess mit BASF und dem Kanton Basel-Stadt im Rahmen Projektes «Klybeckplus» soll weitergeführt werden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stadtentwicklung Klybeck Aus Industriequartier soll ein komplett neuer Stadtteil entstehen

Novartis selbst sieht die eigene Kernkompetenz nicht in der Immobilienentwicklung, sondern in der Forschung und Entwicklung von neuartigen Medikamenten und innovativen Therapieformen, hiess es vom Pharmakonzern. In der Übergangszeit wird Novartis einzelne Gebäude im Klybeck von der Käuferin zurückmieten und weiternutzen.

Die Basler Regierung begrüsse, dass die Käuferin das Klybeck weiter «nachhaltig mit einer guten Mischung aus Wohnen und Arbeiten» entwickeln wolle, sagt Regierungssprecher Marco Greiner auf Anfrage. Die Regierung selbst habe auch abgewogen, ob sie das Areal für den Kanton kaufen wolle oder nicht, habe sich aber schliesslich aber gegen einen Kauf entschieden. Der Kanton müsse nicht zwingend Landbesitzer sein, um das ehemalige Industriegebiet entwickeln zu können, da es ja die verbindliche Planungsvereinbarung «Klybeckplus» mit den Grundeigentümern gebe. Man beabsichtige aber diese Investorengruppe 50'000 Quadratmeter «Wirtschaftsfläche» zu kaufen.