Mindestens während eines Schuljahrs sollen Schülerinnen in einem neuen Fach Politik unterrichtet werden. Dies verlangen die Jungfreisinnigen Basel-Stadt in einer Initiative. Damit soll ein gewisses politisches Basiswissens sichergestellt werden.

Die Regierung hatte gewarnt, ein Fach Politik widerspräche dem Anliegen, gesellschaftlich relevante Themen nicht in einzelne, sondern in möglichst viele Fächer und Fachbereiche einzubinden. Ein eigenes Fach sei nicht nötig, denn die von der Initiative geforderten Inhalte und Kompetenzen seien Teil des Lehrplans 21.

In der Debatte zeigten sich am Mittwoch sehr ungewöhnliche Allianzen: Für die Initiative plädierten FDP, SVP und SP, dagegen waren LDP, CVP und Grünes Bündnis. Am Ende beschloss das Parlament mit 78 gegen 15 Stimmen zwar klar, einen Gegenvorschlag zur Initiative an die Urne zu bringen. Doch der Grosse Rat empfiehlt mit 48 gegen 35 Stimmen die Initiative anzunehmen.