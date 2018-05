Die Veranstaltung fand dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Ins Leben gerufen hatte sie der damalige FCB-Star Breel Embolo. Seine Stiftung will zusammen mit dem Zentrum Erlenhof in Reinach über den Sport Begegnungen zwischen Jugendlichen ermöglichen: unbegleitete minderjährige Asylsuchende - sogenannte UMA - auf der einen und Schweizer Jugendliche auf der anderen Seite. So soll die Integration gefördert und die Öffentlichkeit für das Problem sensibilisiert werden. «Es können so auch Vorurteile abgebaut werden», sagt Pascal Brenner, Leiter der Stiftung Erlenhof, «denn Sport verbindet, definitiv.»

Unterstützung erhalten die Organisatoren während des Turniers durch bekannte Persönlichkeiten aus der Region, die sich als Coaches zur Verfügung stellen. Unter ihnen ist zum Beispiel der ehemalige Baselbieter Erziehungsdirektor Urs Wüthrich: «Die Jugendlichen lernen hier Zusammenarbeit und auch Fairplay. Werte, die sie später auch im Beruf brauchen können», so der alt Regierungsrat.