Martin Dätwyler ist seit vielen Jahren in der Handelskammer beider Basel tätig.

Martin Dätwyler ist neuer Direktor der Handelskammer beider Basel (HKBB). Der Vorstand der Handelskammer hat den 48-Jährigen am Dienstag gewählt. Dätwyler ist seit 2002 bei der HKBB tätig - zuletzt als stellvertretender Direktor und Abteilungsleiter Standortpolitik.

Dätwyler war bereits interimistischer Leiter

Der Nominationsausschuss unter der Leitung von HKBB-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter habe Dätwyler dem Vorstand einstimmig zur Wahl vorgeschlagen, heisst es in einer Mitteilung. Dätwyler tritt die Nachfolge von Franz Saladin an, der die Handelskammer im Februar nach rund sieben Jahren verlassen hatte. Dätwyler hatte in der Folge bereits interimistisch die operative Leitung der HKBB inne.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rücktritt bei Handelskammer Direktor Franz Saladin verlässt den Wirtschaftsverband

Dätwyler sei mit allen Dossiers der HKBB bestens vertraut, heisst es in der Mitteilung weiter. Er solle so den "erfolgreichen Kurs der Kammer" weiterführen. Dätwyler hatte an der Universität Bern Geografie und Biologie studiert. Vor seiner Tätigkeit bei der HKBB arbeitete er unter anderem beim Bundesamt für Verkehr.