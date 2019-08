Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) lanciert eine App, die im Kampf gegen invasive Neophyten helfen soll. Wer die App auf das Handy lädt, dem wird geholfen, die Neophyten zu erkennen und den genauen Standort anzugeben. Stellt das AUE aufgrund von Hinweisen eine Massierung von besonders aggressiven Neophyten fest, schickt sie spezialisierte Firmen los, um die Pflanzen zu bekämpfen. Besonders schützen wolle man Naturschutzgebiete und Gewässerzonen, sagt Simon Amiet vom AUE.

Kurse für Interessierte

Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, veranstaltet das AUE zwei Einführungskurse. Dabei wird den Kursteilnehmenden beigebracht, wie sie die App mit dem Namen «Invasiv APP» nutzen können. Die Kurse finden am 28. August in Liestal und am 11. September in Brislach statt, jeweils nachmittags.