Eric Nussbaumer will in den Ständerat

Der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer will nach zwölf Jahren in der grossen Kammer für den Ständerat kandidieren. Der amtierende SP-Ständerat des Kantons Basel-Landschaft, Claude Janiak, tritt nicht mehr an. Die Baselbieter SP nominiert am 4. Mai.

Der 58-jährige Nussbaumer meldete sein Interesse am Montag per Communiqué an. Bereits Ambitionen für den einzigen Sitz des Landkantons in der kleinen Kammer angemeldet hat die grüne Nationalrätin Maya Graf. Ihre Partei hatte sie Ende Februar bereits nominiert.