Keine Staus am frühen Morgen

Gestern titelte verkündete deutsche Boulevardzeitung Bild, dass Deutschland seine Grenzen zur Schweiz schliessen werde. Das war eine massive Übertreibung. Angekündigt wurde lediglich, dass die Grenzkontrollen verschärft würden.

Wie ein Augenschein unseres Kollegen Matthias Zeller vom Südwestrundfunk an der deutsch-schweizerischen Grenze zeigt, sind die Kontrollen vorderhand noch sehr zurückhaltend. Zwar habe er gesehen, wie ein Schweizer Einkaufstourist zurückgeschickt wurde, weil er lediglich ein paar Pneus in Deutschland kaufen wollte, die in die Schweiz fahren wollten, konnten weitgehend problemlos passieren.

Noch wenige Passierscheine

Zeller rechnet damit, dass die Kontrollen in den kommenden Tagen rigoroser werden könnten. Dann nämlich, wenn die deutschen Pendler mit einem Passierschein ausgestattet sind, den die Grenzwächter auch kontrollieren können. Vorderhand haben erst wenige Pendler dieses Papier, da der Entscheid der Bundesregierung für stärkere Grenzkontrollen erst gestern gefällt wurde.