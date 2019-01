Alain Berset war am Samstag Ehrengast am «Vogel Gryff». Der Schweizer Innenminister zeigte sich beeindruckt von der gelebten Tradition dieses Kleinbasler Brauchs. Traditionen seien Teil unserer Identität, die man pflegen müsse. Gerade weil die Schweiz starke Wurzeln habe, könne sie optimistisch in die Zukunft schauen und offen sein.

Die Frage ist nicht, Tradition oder Moderne.

Gerade Basel sei dafür ein gutes Beispiel, so Berset weiter. Er habe auf der Fahrt mit dem Floss auf dem Rhein ein Instagram-Video gemacht, mit dem Tanz auf dem Floss und dem Roche Turm dahinter. Die Frage sei nicht, Tradition oder Moderne, das gehöre zusammen.

Bild 1 / 4 Legende: Der Schweizer Innenminister freut sich am rituellen Spiel auf der Mittleren Brücke. SRF Hansruedi Schär Bild 2 / 4 Legende: Nur das Wetter spielte nicht mit: Vogel Gryff Floss in der Dalbe. SRF, Dieter Kohler Bild 3 / 4 Legende: SRF Hansruedi Schär Bild 4 / 4 Legende: Zum ersten Mal am Vogel Gryff: Eherngast Alain Berset, SRF Hansruedi Schär

Nicht konkret äussern wollte sich Berset zur aktuellen Debatte, ob sich die Zünfte für Frauen öffnen sollen. Er habe davon gehört und es sei gut, dass diese Debatte überall geführt werde. Aber es sei nicht an ihm, das zu kommentieren.