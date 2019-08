Legende:

Die «Gannet» soll an Land zu einer Kultureinrichtung werden. Im Bauch des Schiffes entsteht ein Veranstaltungsraum, in dem Konzerte stattfinden können, auf dem Deck gibt es eine Bar und im ehemaligen Leuchtturm (auf dem Bild ist er nicht zu sehen, er wurde für den Transport abgebaut) will der Verein Shift Mode ein Radiostudio einrichten.

Keystone