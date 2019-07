Strom aus Solarenergie ist in Zeiten der Energiewende gefragt. Schon seit längerer Zeit hat sich die Firma Aventron aus Münchenstein auf den Kauf und den Betrieb von Solaranlagen spezialisiert. Gegründet wurde das Unternehmen ursprünglich zum Betrieb von Wasserkraftwerken an der Birs.

Nun hat das Tochterunternehmen der Primeo Energie AG (vormals EBM) grosse Pläne - es investiert in Projekte in Spanien aber auch in der Schweiz.

Projekt Bargas bei Toledo (Sp)

Baustart im Juli 2019, Inbetriebnahme Sommer 2020

Fläche: 95 GWh, entspricht ca. 135 Fussballfeldern

Erwarteter Ertrag: 50 MW, Strombedarf für ca. 30'000 Haushalte

Projekt Aldi in Perlen (Kanton Luzern)

Baustart erfolgt, Inbetriebnahme gegen Ende 2019

Fläche: 4,5 Hektaren, entspricht ca. sechs Fussballfeldern, zweitgrösste Anlage der Schweiz

Erwarteter Ertrag: 5,7 GWh, Strombedarf für ca. 2'000 Haushalte

In der Schweiz sieht Aventron noch weiteres Ausbaupotential. «Solarenergie ist die am einfachsten umsetzbare erneuerbare Produktionstechnologie», sagte Aventron-CEO Antoine Millioud an einer Medienkonferenz am Freitagmorgen.

Auch in der Region Basel gäbe es noch grosse Flächen auf Dächern, die man mit Solaranlagen bestücken könnte. Erste Projekte bei der Firma Von Roll in Breitenbach und bei Feldschlösschen in Rheinfelden seien bereits umgesetzt.