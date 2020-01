Die Messebetreiberin MCH Group verkauft die Messehalle 3 und das Musical Theater an die Einwohnergemeinde der Stadt Basel. MCH wird aber die Messehalle 3 zurückmieten und noch bis Ende 2025 weiter für Messezwecke nutzen.

Einstelliger Millionenbetrag

Der Kaufpreis für die beiden Liegenschaften bewege sich im tieferen einstelligen Millionenbereich, teilte MCH am Dienstag mit. Er beruhe auf einer gemeinsam veranlassten externen Schätzung. Beide Liegenschaften gehen rückwirkend per 1. Januar 2020 ins Eigentum der Einwohnergemeinde über. Für das Musical Theater übernimmt die Einwohnergemeinde der Stadt Basel den bestehenden Miet- und Betreibervertrag mit der Rent-a-Theater AG.

Wohnungen statt Messehallen

«Die Idee des Kantons ist, dass er die Halle 3 in Zukunft abbrechen und dort Wohnungen bauen kann», sagt Rolf Borner, Geschäftsleiter von Immobilien Basel-Stadt, über die Zukunftspläne. Der Ort sei ideal für Wohnungen. Es bestehe ein Potenzial für 200 Wohnungen an diesem Ort, so Borner.

Ein Messesprecher sagt auf Anfrage, aus diesem Verkauf könne nicht geschlossen werden, dass auch eine Verkaufsabsicht für die deutlich grösseren Hallen 1 und 2 am Messeplatz bestehe.

Kritik am Vorgehen

Der Basler FDP-Präsident Luca Urgese zeigt sich vom Vorgehen irritiert. Der Grosse Rat werde damit vor ein Fait accompli gestellt, ohne mitreden zu können. «Ich hätte eine Diskussion im Grossen Rat sehr wichtig gefunden. Immerhin diskutieren wir seit einigen Monaten über die Zukunft der Messe.»

"Wo ist die Mitsprache?" fragt SVP-Grossrat Joël Thüring , Link öffnet in einem neuen Fenster

Krise der Messe

Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer strategischen Überprüfung. Die MCH Group kämpft seit einiger Zeit mit dem schwindenden Interesse von Ausstellern und Besuchern von Präsenzmessen und musste nach dem Rückzug des Uhrenkonzerns Swatch von der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld das Geschäft restrukturieren und Abschreibungen auf die Messehallen vornehmen, wodurch rote Zahlen anfielen. Im Zuge der Neuausrichtung wurde zudem auch die Führungsspitze ausgewechselt.

Der neue Chef Bernd Stadlwieser hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt vor den Medien gesagt, man müsse sich genau anschauen, wer der beste Eigentümer für die Messehallen sei. Im Gegensatz zur MCH besässen die Mitbewerber die Infrastruktur meistens nicht selber, sondern diese gehöre der öffentlichen Hand.