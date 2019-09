Am Freitag wäre Trudi Gerster 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheint ein Basler Stadtplan mit wichtigen Stationen aus dem Leben der legendären Märchenerzählerin.

Hommage an Trudi Gerster

Übermorgen Freitag, 6. September, wäre Trudi Gerster 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass haben die Kulturwissenschafterin Franziska Schürch und die Historikerin Isabel Koellreuter der berühmten Märchenerzählerin einen sogenannten Kulturstadtplan gewidmet.

Legende: Ausschnitt aus der Illustration des Kulturstadtplans SRF

14 Illustrationen beleuchten ebensoviele Stationen in der Stadt Basel, die mit Trudi Gerster und ihrem langen Leben und Wirken in der Stadt verbunden sind.

Märchenerzählerin und Politikerin

Trudi Gerster wird nicht nur als einzigartige und unverwechselbare Märchenerzählerin einer breiten Bevölkerung in Erinnerung bleiben, sie hat in der Stadt Basel auch politische Spuren hinterlassen. So war sie 1968 eine der ersten vierzehn Frauen im Grossen Rat. Dort politisierte sie zuerst als Parteilose und später für den Landesring der Unabhängigen (LDU).

Die beiden Autorinnen zeigen in ihrem Kulturstadtplan, dass es Trudi Gerster nicht nur einfach hatte, sondern in den 50er Jahren als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern auch kämpfen musste. Als Politikerin machte sie sich denn auch für Familien mit niedrigem Einkommen stark.