Bild 1 / 4 Legende: Salvador Dalí, 1937 Salvador Dalí, 1937: Cygnes se reflétants en éléphants 2019, ProLitteris, Zurich, Foto: Bildpunkt, Robert Bayer Bild 2 / 4 Legende: František Kupka, 1913 František Kupka, 1913: Plans verticaux bleus et rouges (Ausschnitt) Bildpunkt, Robert Bayer Bild 3 / 4 Legende: Paul Cézanne, 1895 Paul Cézanne, 1895, Nature morte aux fruits et pot de gingembre (Ausschnitt) Bildpunkt, Robert Bayer Bild 4 / 4 Legende: René Magritte, 1964 René Magritte, 1964, La grande guerre (Ausschnitt) ProLitteris, Zurich, Foto: Bildpunkt, Robert Bayer

Die Familiensammlung der Basler Unternehmerin Esther Grether gehört zu den international bedeutendsten Privatsammlungen mit Werken aus der Klassischen Moderne bis in die Gegenwartskunst. Das Kunstmuseum Basel bettet nun für rund ein halbes Jahr 19 Werke in die Dauerausstellung im Hauptbau ein.

Dieses Vorgehen ist ungewöhnlich für ein Museum dieses Rangs. Das Kunstmuseum nutzt aber den Umstand, dass wegen Umhängungen in den Räumen der Klassischen Moderne vorübergehende Lücken entstehen. Diese werden nun mit den ausgewählten Werken der Sammlung Grether temporär ausgefüllt.

Das Museum macht also aus der Not eine Tugend. Dies im mehrfachem Sinne. Denn neben Werken unter anderem von Paul Cézanne, Alberto Giacometti und Francis Bacon sind vor allem Bilder des figurativen Surrealismus zu Gast - ein Gebiet, das nicht zu den Schwerpunkten des Kunstmuseums zählt.

Magritte-Kabinett

So wird René Magritte ein eigenes Kabinett gewidmet. Von diesem belgischen Surrealisten finden sich in der hauseigenen Sammlung keine Werke. Zu sehen sind so ikonische Bilder wie "La belle du nuit" und "La grande guerre" aus den 1930er- und 1960er-Jahren.

Ein weiteres Highlight des figurativen Surrealismus ist Salvador Dalís "Cygnes se reflétant en élephants" - ein Dalì-Traum- und Trugbild wie aus dem Bilderbuch. Von Dalí ist im Museum mit "Girafe en feu" zwar bereits ein bekanntes Werk zu sehen, aber ebenfalls nicht als Teil der hauseigenen Sammlung, sondern als Dauerleihgabe der Emanuel-Hoffmann-Stiftung.

Kein Schenkungsversprechen

Als das Kunstmuseum Basel 2014 unter dem Titel "For Your Eyes Only" das ebenfalls mit vielen Magrittes bestückte Kunstkabinett von Richard und Ulla Dreyfuss präsentierte, konnte das Haus die Schenkung von zwei wertvollen Altmeisterzeichnungen durch die Sammlerin verkünden. Die aktuelle Präsentation von Werken aus der Sammlung Grether ist nicht mit einem Schenkungsversprechen verbunden, wie auf Anfrage zu erfahren war.

Fachwelt rätselt

Trotzdem rätselt die Fachwelt über die kurze Leihgabe. Angefragte Kunstkenner weisen daraufhin, dass Esther Grether 83 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen ist. Esther Grether hat zwei Kinder. Bis jetzt ist aber unbekannt, was mit ihrer bedeutenden Sammlung nach ihrem Tod geschieht. Vor diesem Hintergrund könnte die Leihgabe auch eine Annäherung zwischen Kunstmuseum und Sammlung Grether darstellen. Josef Helfenstein, der Direktor des Kunstmuseums verneint zwar diesen Zusammenhang, lässt aber auch durchblicken, dass er sich über eine Schenkung freuen würde.