Wahlen in Frankreich Le Pen im Elsass vorne - in Basel ohne Chance

Montag, 24. April 2017, 7:05 Uhr, aktualisiert um 12:11 Uhr

Im Département Haut-Rhin hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen am meisten Stimmen erhalten. Emmanuel Macron, der national das beste Resultat erzielte, landete hier nur auf Platz drei. Bei den in Basel wählenden Franzosen wäre François Fillon in der Stichwahl.

Im Département Haut-Rhin erhielt Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Front National gemäss den Angaben des Innenministeriums 27,16% der Stimmen.

An zweiter Stelle folgt der konservative François Fillon mit 22,34%

der linksliberale Emmanuel Macron, der national das beste Ergebnis erzielte, landete an dritter Stelle mit 19,76%

Die Stimmbeteiligung lag im Département Haut-Rhin bei rund 80%.

ingm/bolp; Regionaljournal Basel, 12.03 Uhr