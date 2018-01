Kaum ist mit der Wahl der Grünen Marie-Theres Beeler der Stadtrat von Liestal wieder komplett, gibt es auch schon einen neuen Präsidenten. Da keine andere Stadträtin und kein anderer Stadtrat dieses Amt übernehmen wollte, ist der einzige Kandidat, FDP-Stadtrat Daniel Spinnler, in stiller Wahl gewählt.

Dass er nicht in einer Kampfwahl von der Bevölkerung zum Präsidenten gewählt wurde, darin sieht Spinnler im Gespräch mit dem Regionaljournal Basel keinen Nachteil. Im Gegenteil: Damit sei die unsichere Phase jetzt vorbei nach dem überraschenden Rücktritt seines Vorgängers, dem Grünen Lukas Ott, der in Basel Stadtentwickler wurde. Daniel Spinnler glaubt, dass er auch als Bürgerlicher den mehrheitlich links-grünen Stadtrat gut vertreten könne, schliesslich werde in Liestal Sach- und nicht einfach Parteipolitik gemacht.

(Regionaljournal Basel, 6:32 Uhr)