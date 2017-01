Jugendliche und Alkohol Liestal setzt auf neues Mittel im Kampf gegen Alkoholmissbrauch

Heute, 6:09 Uhr

An der Fasnacht wird gerne und auch viel Alkohol getrunken. Das gilt auch für Minderjährige - obwohl sie das in vielen Fällen noch nicht dürfen. Liestal will diesen Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen jetzt mit farbigen Armbändern bekämpfen.

Bild in Lightbox öffnen. Die Regel ist einfach: Die Armbänder zeigen das Alter der Jugendlichen auf einen Blick. Mit einem blauen Armband können Jugenliche zeigen, dass sie mindestens 16 Jahre alt sind. Sie dürfen Bier sowie Wein trinken. Alle über 18-Jährigen können mit einem roten Armband auch härteren Alkohol konsumieren. Kaum Alterskontrollen an der Fasnacht Der Alkoholmissbrauch sei während der Fasnacht erschreckend hoch, sagt Regula Nebiker, Stadträtin von Liestal. Testkäufe hätten letztes Jahr gezeigt, dass Alkohol an beinahe alle Jugendliche ausgeschenkt wird. «Kein Wirt oder Standbetreiber hat einen Test-Jugendlichen nach dem Ausweis gefragt», so Nebiker. Das System mit den Armbändern soll nun Abhilfe schaffen. Teuer und wenig Nutzen Beat Gränicher, SVP-Einwohnerrat von Liestal, zweifelt an diesem System. Er führt während der Fasnacht selbst einen Stand und schenkt auch Alkohol aus. Seine Erfahrungen würden zeigen, mit diesen Armbändern bekäme man das Problem nicht in den Griff: «Wenn jemand bei mir zehn Bier bestellt, kann ich nicht überprüfen, ob diese auch an Minderjährige weitergegeben werden.» Für Gränicher ist deshalb klar, ausser grossen Aufwand bringe das System wenig. Die Aktion kostet rund 7'000 Franken und wird durch Bund, Kanton und die Stadt Liestal finanziert. Auch Nebiker räumt ein, dass die Armbänder kein Garant gegen Alkoholmissbrauch seien. «Aber die Bänder machen auch deutlich, dass auch während der Fasnacht das Gesetz gilt.» Audio «Neues Mittel gegen Alkoholmissbrauch (25.1.17)» abspielen. Audio «Neues Mittel gegen Alkoholmissbrauch (25.1.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Neues Mittel gegen Alkoholmissbrauch (25.1.17) 1:58 min

eics/ingm, Regionaljournal Basel, 06.32 Uhr